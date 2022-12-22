Іспанія

Бразилець змінить клуб.

Бразильський нападник Атлетіко Матеус Кунья незабаром змінить команду. Цю інформацію підтвердив головний тренер клубу Дієго Сімеоне. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Це правда, Кунья перебуває на межі відходу. Він майже підписав контракт зі своїм новим клубом", — сказав Сімеоне.

Нападник приєднається до англійського Вулвергемптона. Футболіст збірної Бразилії перейде в англійський клуб на правах оренди з правом викупу. Право викупу молодого форварда буде обов'язковим. "Вовки" повинні будуть викласти за футболіста 40-50 мільйонів євро.