Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може змінити клубну прописку, повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, боси "бьянконеррі" хочуть продати півзахисника під час січневого трансферного вікна. Туринський клуб оцінює свого футболіста у 25-30 мільйонів.

У поточному сезоні Маккенні провів 16 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ювентусу загрожує дискваліфікація з єврокубків.