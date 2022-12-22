Американець може змінити клуб.
ВЕСТОН МАККЕННІ, GETTY IMAGES
22 грудня 2022, 17:20
Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може змінити клубну прописку, повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, боси "бьянконеррі" хочуть продати півзахисника під час січневого трансферного вікна. Туринський клуб оцінює свого футболіста у 25-30 мільйонів.
У поточному сезоні Маккенні провів 16 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Ювентусу загрожує дискваліфікація з єврокубків.