Італія

Американець може змінити клуб.

Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може змінити клубну прописку, повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, боси "бьянконеррі" хочуть продати півзахисника під час січневого трансферного вікна. Туринський клуб оцінює свого футболіста у 25-30 мільйонів.

У поточному сезоні Маккенні провів 16 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ювентусу загрожує дискваліфікація з єврокубків.