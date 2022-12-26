Нова угода з 35-річним футболістом розрахована до кінця 2024 року.
Богдан Когут, НК Верес
26 грудня 2022, 14:59
Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з воротарем Богданом Когутом.
Нова угода з 35-річним українцем розрахована до кінця 2024 року.
Нинішнього сезону Когут провів 15 поєдинків, з яких два на нуль при 20 пропущених м'ячах.
Загалом же за кар'єру у футболці народного клубу Богдан провів у чемпіонаті та Кубку України вже 98 поєдинків.
Після 15 турів Верес набрав 17 очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Верес продовжив контракт із Шестаковим і підписав угоду з Баланом.