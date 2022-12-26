Україна

Нова угода з 35-річним футболістом розрахована до кінця 2024 року.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з воротарем Богданом Когутом.

Нова угода з 35-річним українцем розрахована до кінця 2024 року.

Нинішнього сезону Когут провів 15 поєдинків, з яких два на нуль при 20 пропущених м'ячах.

Загалом же за кар'єру у футболці народного клубу Богдан провів у чемпіонаті та Кубку України вже 98 поєдинків.

Після 15 турів Верес набрав 17 очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Верес продовжив контракт із Шестаковим і підписав угоду з Баланом.