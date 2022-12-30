Іспанія

Іспанський хавбек не з'являвся на полі з березня цього року, коли зазнав серйозної травми.

Капітан та півзахисник Реал Сосьєдада Мікель Оярсабаль відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний іспанець не з'являвся на полі з березня цього року, коли зазнав серйозної травми на тренуванні. Тоді йому діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна, після чого він був змушений перенести операцію.

Наразі футболіст працює у загальній групі без обмежень, тож клуб чекає повернення свого лідера на поле.

Після 14 турів Реал Сосьєдад розташовується на четвертому місці в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 26 очок.

Найближчий матч Реал Сосьєдад проведе проти Осасуни в Ла Лізі. Гра відбудеться завтра, 31 грудня, о 17:15 за київським часом.