Іспанія

Закінчилися перші матчі середи у рамках іспанської Ла Ліги.

Завершилися ще 2 матчі 14 туру чемпіонату Іспанії.

Зокрема, Севілья Хорхе Сампаолі на своєму полі поступилася гостям із Басконії, а більшу частину гри провела вдев'ятьох. У свою чергу Альмерія вдома переграла Хетафе.

Відзначимо, що андалусійський поєдинок став чотирьохсотим для Івана Ракитича у рамках Ла Ліги — 200 матчів хавбек зіграв у футболці Севільї, 200 — у кольорах Барселони. Хорват "відзначив" ювілей червоною карткою.

Севілья — Реал Сосьєдад — 1:2

Голи: Рафа Мір, 44 — Серлот, 21, Мендес, 38

Севілья: Буну — Навас, Куассі, Рекік (Салас, 46), Теллес — Ракитич, Гудель, О. Торрес (Ділейні, 64), Іско (Жордан, 46) — Ламела (Янузай, 89), Рафа Мір (Ен-Несірі, 64)

Реал Сосьєдад: Ремір — Сола (Наварро, 73), Ле Норман, Пачеко, Ріко — Мендес, Субіменді (Субельдія, 46), Меріно (Гевара, 46), Давід Сільва (Марін, 61) — Серлот, Карлос Фернандес (Такефуса, 10)

Попередження: Навас, О. Торрес — Субельдія, Пачеко

Вилучення: Ракитич, 28, Куассі, 34 (обидва — прямі червоні).

Альмерія — Хетафе — 1:0

Гол: Лео Баптістао, 26

Альмерія: Ф. Мартінес — Посо, Елі, Бабич, Акієме — Робертоне (Егуарас, 75), де ла Хоз — Лео Баптістао (Рамзані, 70), Мелеро (Вілверсон, 83), Ембарба (Портільйо, 75) — Туре (Кошта, 83)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Мітрович, Альдерете, Амаві (Латаса, 60) — Аленья, Мілья, Максимович (Мунір, 46) — Майораль, Унал

Попередження: Елі, Робертоне, Бабич, Ф. Мартінес, Рамзані — Альдерете, Хаддаді, Аленья, Іглесіас

Вилучення: Елі, 87 (друга жовта).