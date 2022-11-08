Іспанія

Пабло Марін може затриматися у Сан-Себастьяні.

Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє про бажання Реал Сосьєдаду підписати новий контракт зі своїм 19-річним талантом.

"Реал Сосьєдад має намір досягти повної домовленості з Пабло Маріном щодо нового контракту. З найкращим талантом 2003 року народження збираються підписати нову угоду, дійсну до червня 2027 року. Його вважають важливим талантом для сьогодення та майбутнього клубу" — підсумував журналіст.

Відзначимо, що нинішній контракт центрального атакувального півзахисника з баскським клубом розрахований до кінця червня 2024 року. Всього на дорослому рівні Марін провів 4 матчі та ще не відзначався результативними діями.



