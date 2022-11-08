Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє про бажання Реал Сосьєдаду підписати новий контракт зі своїм 19-річним талантом.

"Реал Сосьєдад має намір досягти повної домовленості з Пабло Маріном щодо нового контракту. З найкращим талантом 2003 року народження збираються підписати нову угоду, дійсну до червня 2027 року. Його вважають важливим талантом для сьогодення та майбутнього клубу"підсумував журналіст.

Відзначимо, що нинішній контракт центрального атакувального півзахисника з баскським клубом розрахований до кінця червня 2024 року. Всього на дорослому рівні Марін провів 4 матчі та ще не відзначався результативними діями. 


 