Іспанія

Мадридці хочуть зменщити склад.

Реал розглядає варіанти розвантаження складу та заробітного бюджету вже в поточне січневе трансферне вікно.

Як повідомляє видання As, мадридський клуб готовий вислухати пропозиції щодо п'яти гравців.

Стверджується, що мова йде про Марко Асенсіо, Едена Азара, Альваро Одріосолу, Маріано Діаса та Дані Себальйоса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду до останнього чекав на запрошення від Реалу перед переходом до Ан-Насра.