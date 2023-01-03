Іспанія

Відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії.

Сьогодні, 3 січня, проходять перші матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії та вже стали відомі перші учасники наступної стадії турніру.

У першій грі Еспаньйол у складному матчі обіграв Сельту за підсумками додаткового часу з рахунком 3:1. Основний час матчу команди закінчили з рахунком 1:1, після чого "папуги" двічі вразили ворота команди з Віго, яка за другого голу вже була в меншості через вилучення Марчесіна.

Еспаньйол — Сельта 3:1 (після додаткового часу)

Голи: Пуадо, 53, Дардер, 97, Рібаудо, 118 — Пасієнсія, 15.

Еспаньйол: Гарсія — Оліван, Кабрера, Монтес, Санчес (Хіль, 46) — Мартінес (Рібаудо, 46), Соуза — Пуадо (Хоселу, 80), Експосіто, Ласо (Відаль, 46) — Брайтвейт (Дардер, 74).

Сельта: Марчесін — Серві (Галан, 91), Нуньєс, Айду, Васкес (Аспас, 60) — Арнаїс, Тапія (Бельтран, 46), Вейга (Ларсен, 59), Де Ла Торе (Сведберг, 91), Перес — Пасієнсія (Мальйо, 59).

Попередження: Мартінес, Соуза, Відаль, Кабрера, Рібаудо — Васкес, Тапія, Бельтран, Айду, Ларсен, Марчесін, Арнаїс.

Вилучення: Марчесін, 112 (друга жовта).

У другій грі Вільярреал не зазнав проблем із Картахеною, відправивши у ворота суперників п'ять м'ячів. Господарі змогли відповісти лише одним результативним ударом.

Картахена — Вільярреал 1:5

Голи: Васкес Перес, 39 — Баена, 49, Данжума, 56, Моралес, 61, Чуквезе, 85, Капу, 90.

Вільярреал: Рейна — Мохіка (Педраса, 57), Куєнка, Манді, Кіко (Фойт, 57) — Морланес (Парехо, 68), Баена (Капу, 63), Трігерос — Данжума (Чуквезе, 68), Моралес, Джексон.

У третьому матчі Валенсія впевнено обіграла Ла-Нусію з рахунком 3:0. У складі "кажанів" голами відзначилися Клюйверт, Моріба і Пералес.

Ла-Нусія — Валенсія 0:3

Голи: Клюйверт, 3, Моріба, 31, Пералес, 72.

Валенсія: Мамардашвілі (Еррерін, 77) — Васкес, Озкачар, Пауліста, Лато (Іранцо, 81) — Гільямон (Муса, 70), Моріба (Алмейда, 70), Дуро — Андре Маркос.