Іспанія

Наставник "вершкових" визначився із футболістами, які вийдуть на поле на кубковий матч.

Сьогодні, 3 січня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії, у якому мадридський Реал зіграє проти Касереньо.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті вже визначився зі стартовим складом своєї команди.

До стартового складу Реалу потрапив український воротар Андрій Лунін, для якого це буде перша гра в 2023 році.

Нагадаємо, матч Касереньо — Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом.