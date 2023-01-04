Іспанія

Відбулися чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубку Іспанії.

Сьогодні, 4 січня, відбуваються чергові матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

У першій грі Севілья розгромила Лінарес із рахунком 5:0. У складі "нервіонців" хет-триком відзначився Ен-Несірі, а ще по одному голу забили Ламела та Сквадроне, який зрізав м'яч у свої ворота. Також зазначимо, що на 18 хвилині було видалено головного тренера Севільї Хорхе Сампаолі, який отримав два гірчичники за одну хвилину.

Лінарес — Севілья 0:5

Голи: Ен-Несірі, 37, 40, 74, Сквадроне, 57 (автогол), Ламела, 69.

Севілья: Дмитрович — Акунья, Гудель, Ньянзу, Монтіель — Ракітіч (Фернандо, 73), Хордан, Торрес — Ламела (Альварес, 78), Сусо (Навас, 62), Ен-Несірі (Начо, 78).

У другому матчі Реал Сосьєдад мінімально обіграв Логронес з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 33 хвилині, а його автором став Наварро.

Логронес — Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Наварро, 33.

Реал Сосьєдад: Реміро — Муньйос (Ріко, 65), Ле Норман, Пачеко, Горосабель (Арамбарі, 87) — Ільярраменді (Марін, 81) — Мендес, Наварро — Меріно (Субіменді, 65), Гєвара, Серлот (Оярсабаль, 82).

У третій зустрічі Мальорка в гостях за підсумками додаткового часу обіграла Понтеведру з рахунком 2:0. На 97 хвилині голом відзначився Бастідас, а через сім хвилин — Мурікі.

Понтеведра — Мальорка 0:2

Голи: Бастідас, 97, Мурікі, 104.

Мальорка: Грейф — Галаррета (Батталья, 91), Гонсалес (Маффео, 76), Руссо, Копете, Настасіч — Ндіає (Бастідас, 65), Кадевере (Лі Кан Ін, 46), Куфре, Греньє (Мурікі, 82) — А. Родрігес (Д. Родрігес, 65).

У ще одній грі Атлетіко обіграв Реал Ов'єдо з рахунком 2:0. У складі "матрацників" результативними ударами відзначилися Льоренте та Барріос.

Реал Ов'єдо — Атлетіко 0:2

Гол: Льоренте, 24, Барріос, 83.

Атлетіко: Облак — Карраско (Родрігес, 76), Ермосо (Мандава, 68), Вітсель, Хіменес, Моліна — Лемар (Барріос, 60), Коке (Кондогбія, 60), Льоренте — Грізманн, Мората (Корреа, 76).