Іспанія

Арбітр хоче зав'язати з футболом.

Відомий іспанський арбітр Матеу Лаос планує завершити кар'єру наприкінці поточного сезону, повідомляє журналіст Гастон Едул.

Зазначимо, що саме Матеу Лаос був головним арбітром матчу збірної України проти Вельсу на шляху до чемпіонату світу, коли не було призначено очевидний пенальті.

Можливо, таке рішення іспанець прийняв після величезної кількості критики за суддівство матчу Аргентина — Нідерланди на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що арбітр матчу Барселона — Еспаньйол Лаос показав рекордну кількість карток для себе.