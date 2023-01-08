Іспанія

Програний поєдинок проти Вільярреала став історичним для команди Карло Анчелотті.

У рамках 16 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зазнав поразки від Вільярреала з рахунком 1:2.

Незважаючи на незадовільний результат, це протистояння стало знаковим в історії "вершкових".

Реал уперше у своїй історії вийшов на матч чемпіонату Іспанії зі стартовим складом, у якому не знайшлося місця жодному іспанцю.

Голкіпер: Куртуа (Бельгія)

Захист: Ф. Менді (Франція), Алаба (Австрія), Рюдігер (Німеччина), Мілітао (Бразилія)

Півзахист: Модрич (Хорватія), Чуамені (Франція), Кроос (Німеччина)

Напад: Вінісіус Жуніор (Бразилія), Вальверде (Уругвай), Бензема (Франція)

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