Програний поєдинок проти Вільярреала став історичним для команди Карло Анчелотті.
Стартовий склад Реал Мадрид проти Вільярреала, getty images
08 січня 2023, 14:47
У рамках 16 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зазнав поразки від Вільярреала з рахунком 1:2.
Незважаючи на незадовільний результат, це протистояння стало знаковим в історії "вершкових".
Реал уперше у своїй історії вийшов на матч чемпіонату Іспанії зі стартовим складом, у якому не знайшлося місця жодному іспанцю.
Голкіпер: Куртуа (Бельгія)
Захист: Ф. Менді (Франція), Алаба (Австрія), Рюдігер (Німеччина), Мілітао (Бразилія)
Півзахист: Модрич (Хорватія), Чуамені (Франція), Кроос (Німеччина)
Напад: Вінісіус Жуніор (Бразилія), Вальверде (Уругвай), Бензема (Франція)
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