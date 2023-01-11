Іспанія

Обидва гравці отримали дискваліфікації.

Центральний матч шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги поміж мадридським Атлетіко та каталонською Барселоною на стадіоні Метрополітано завершився мінімальною перемогою команди Хаві.

Атлетіко — Барселона 0:1 Відео голу та огляд матчу Ла Ліги

Оскільки боротьба в звітній грі була дуже запеклою, то геть не дивно, що в підсумку обидві команди були змушені завершувати зустріч за відсутності одного з гравців у власному складі.

За сутичку з використанням прийомів із боротьби на 90+2 хвилині були вилучені захисник "матрацників" Стефан Савич та нападник "блаугранас" Ферран Торрес.

Після матчу іспанські ЗМІ не могли дати собі ради в здогадках, скільки саме матчів дискваліфікації отримає кожен із футболістів.

Однак найгірші прогнози так і не справдились — Дисциплінарний комітет Ла Ліги присудив обом гравцям по два матчі дискваліфікації, відповідно до пункту 130 параграфу 2 чинного Статуту.

Таким чином Ферран буде відсутній у матчах проти Хетафе та Жирони, тоді як на матчі Суперкубку Іспанії його покарання не розповсюджується.

Савич, у свою чергу, пропустить ігри проти Альмерії та Вальядоліда.