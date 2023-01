Під час матчу Ла Ліги Атлетіко — Барселона (0:1) між захисником "матрацників" Стефаном Савичем і вінгером каталонців Ферраном Торресом сталася бійка, після якої обидва достроково покинули поле.

За інформацією Sport.es футболістам загрожує дискваліфікація від чотирьох до дванадцяти матчів. Якщо бійку трактуватимуть як ігровий епізод, то дискваліфікація гравців становитиме не більше трьох ігор.

The gloves are off!! 🥊



Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap... 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0