Футболісти почубились під час центрального матчу чемпіонату Іспанії.
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09 січня 2023, 17:25
Під час матчу Ла Ліги Атлетіко — Барселона (0:1) між захисником "матрацників" Стефаном Савичем і вінгером каталонців Ферраном Торресом сталася бійка, після якої обидва достроково покинули поле.
За інформацією Sport.es футболістам загрожує дискваліфікація від чотирьох до дванадцяти матчів. Якщо бійку трактуватимуть як ігровий епізод, то дискваліфікація гравців становитиме не більше трьох ігор.
Атлетіко — Барселона 0:1 Відео голу та огляд матчу Ла Ліги