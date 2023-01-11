Іспанія

Футболіста з невідомимх причин відправили в оренду.

У сезоні-2022/23 20-річний правий захисник Хосе Кармона несподівано став основним гравцем Севільї.

Він відіграв 15 поєдинків в усіх змаганнях (Ла Ліга, Ліга чемпіонів), і показував дуже непогану гру.

Проте тренерський штаб вирішив, що гравцю краще грати в іншому клубі, тому відправили його в оренду в Ельче.

Аутсайдер Ла Ліги орендував Кармону до літа 2023 року. Клуб йде на 20 місці у Ла Лізі з 4 балами після 16 матчів.

Раніше повідомлялось, що Ельче розірвав контракт із досвідченим Хав'єром Пасторе.