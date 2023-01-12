Іспанія

Аргентинець не пішов на пропозицію функціонерів.

Напередодні стало відомо, що каталонська поліція встановила факти розкриття змісту контрактів гравців колишнім керівництвом Барселони.

Трьох функціонерів підозрюють у сприянні витоку в пресі інформації про контракти Ліонеля Мессі та Жерара Піке, а також у тому, що вони образили футболістів.

Видання El Periodico має докази того, що колишній головний юрист каталонського клубу Роман Гомес Понті надсилав електронні листи тодішньому президенту клубу Хосепу Марії Бартомеу.

У них він називав Ліонеля Мессі "каналізаційним щуром". Все через те, що Лєо відмовився під час пандемії зменшувати собі зарплату, а також просив не чіпати зарплату Луїса Суареса.

"Барто, справді, ти не можеш бути хорошою людиною з цим "каналізаційним щуром". Клуб дав йому все, а він присвятив себе диктатурі трансферів, спонсорів. Зараз він шантажує та веде себе як хам. Ми вже натерпілись від цього "гормонального карлика", який завдячує своїм життям Барсі... ах! Але коли все погано, ми отримуємо: "Зменши зарплату іншим, але не чіпай мене та Луїса Суареса". Він байдужий до людей".

Раніше повідомлялось про те, що Бартомеу свого часу пішов на поступки Жерара Піке, зробивши його найбільш оплачуваним центральним захисником світу.