Іспанія

Головний тренер Бетіса розповів про неприємну поразу у 1/2 фіналу кубка.

Мануель Пеллегріні прокоментував поєдинок своєї команди.

"Я дуже задоволений грою команди. Ми провели дуже хорошу гру, за винятком перших 25 хвилин. Ми добре зіграли і в другому таймі переважали. У нас була можливість виграти.

Зійшлися дві команди, які грали в дуже хороший футбол. Вони забили чудовий гол. Думаю, їхній воротар зробив два вражаючих сейви. Думаю, що на 120 хвилині баланс був на нашу користь. Це було пов’язано із ходом цього матчу, і це було справедливо".

Бетіс поступився Барселоні у додатковий час та припинив боротьбу за національний кубок