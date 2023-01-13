Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках 17 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал у гостях зустрічався з Сельтою Віго.

Гості забили свій перший м'яч на 15 хвилині. Штатний бомбардир "жовтої субмарини" Жерар Морено не схибив після якісної передачі від Чуквезе.

Проте у другому таймі господарі переналаштували свій футбол і змогли відігратись. Вейга на 68 віддав під удар Ларсену, а той не залишив шансів Рейні.

Сельта — Вільярреал 1:1

Голи: Ларсен, 68 — Морено, 15

Сельта: Марчесін — Мальйо, Мінгеса (Перес, 54), Нуньєс, Айду, Галан — Арнаїс, Бельтран, Серві (де ла Торе, 46) — Вейга (Ларсен, 64), Аспас.

Вільярреал: Рейна — Мохіка, Торрес, Манді, Фойт (Феменія, 64, Куенка, 70) — Парехо, Моралес, Трігерос (Морланес, 77), Коклен (Капу, 64), Чуквезе (Піно, 46) — Морено.

Попередження: Моралес, Трігерос.