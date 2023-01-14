Іспанія

Андалусійці продовжують власне піке.

Лише нещодавно Севілья вибралася з зони вильоту, як у суботу ввечері на виїзді поступилася Жироні і дала прекрасну можливість Кадісу та Еспаньйолу обігнати себе вже у цьому турі. Господарі ж у свою чергу піднялися ближче до першої половини таблиці.

Нагадаємо, що переможці даного матчу дуже скоро можуть мати у своєму складі Віктора Циганкова, який за інформацією журналіста підписав із каталонцями контракт.

Жирона — Севілья — 2:1

Голи: Стуані, 46, Еррера, 88 — Ньянзу, 13

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Лопес (Бернарду, 63), Гуттьєррес — Ромеу — Вілья (Коуто, 62), Мартен (Еррера, 62), Гарсія, Рікельме (Фернандес, 82) — Стуані (Терратс, 90+1)

Севілья: Буну — Ньянзу, Фернандо (Ламела, 66), Баде (Монтьєль, 66) — Навас (Сусо, 79), Хордан, Гудель, Ракитич, Акунья — Торрес (Ен Несірі, 90), Мір