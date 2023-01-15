Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.

Мадридський Реал та каталонська Барселона в El Clasico розіграють Суперкубок Іспанії-2022 в Ер-Ріяді.

Карло Анчелотті, після перемоги над Валенсією в серії пенальті, вирішив використати з перших хвилин Карвахаля та Менді на флангах захисту, тоді як Мілітао перейшов до центру оборони, а Модрич повернувся до центрального трикутника, тоді як Вальверде зіграє праворуч в атаці.

Хаві, на тлі перемоги над севільським Бетісом у "футбольній лотереї", залучив до стартового складу Бальде на лівий фланг захисту, тоді як Крістенсен зіграє в центрі оборони, а праворуч від нього вийде Кунде. Бускетс повернеться до опорної зони, а Педрі відправиться на лівий фланг атаки.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді — Модрич, Камавінга, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Себальос, Родріго, Діас, Мартін.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Гаві, Бускетс, де Йонг — Дембеле, Левандовські, Педрі.

Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Торрес, Депай, Алонсо, Альба, Кесс’є, Роберто, Рафінья, Гарсія.



Гра Реал — Барселона почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.