Іспанія

Французький захисник висловився після перемоги над Реалом.

У фінальному протистоянні за Суперкубок Іспанії каталонська Барселона впевнено переграла мадридський Реал в аравійському місті Ер-Ріяд.

Реал — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу за Суперкубок Іспанії

Після фінального свистка захисник "блаугранас" Жюль Кунде підбив підсумки звітного протистояння для своєї команди.

"El Clasico — найбільше протистояння в сучасному футболі. Саме тому немає кращого способу виграти титул, аніж перемогти запеклого супротивника.

Ми знали, що буде важко, але ми добре вміємо грати з м'ячем у ногах. Потрібно було тільки проявити належну інтенсивність в атаці, бути сильнішими в двобоях та тримати надійну та злагоджену лінію оборони.

Сподіваюсь, що ця перемога буде для нас переломним моментом. Трофей дає відчутний бонус до нашої впевненості у власних силах. Упевнений, що ми не зупинимось на цьому та будемо працювати далі. Усі бачать, що в нас є прогрес, тому, як мені здається, ми на правильному шляху.

Я вважаю, що було дуже важливо наполегливо працювати для того, аби зрештою виграти цей титул. Була впевненість, що настане слушний момент для здобуття перемоги.

Зізнаюсь, що було до певної міри приємно грати в цьому матчі через рівень суперництва. Я дуже радий тому, що ми змогли перемогти. Перший трофей у складі команди, щоб там не було.

Цей матч виявився справжньою насолодою, бо ми разом грали та разом страждали. Чи сьогоднішня лінія оборони є найкращою з-поміж наявних у нас? Не знаю, тренер вибирає стартовий склад, а ми просто робимо все від нас залежне.

Барселона зіграла справді в потужний футбол, але захищатися — це робота окремо кожного футболіста в команді. Ми повністю дотримувалися плану на матч, що запропонував Хаві", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що цей трофей став першим у тренерській кар’єрі Хаві на чолі каталонського клубу.