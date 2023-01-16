Іспанія

Півзахисник каталонського клубу висловився після перемоги над Реалом.

Каталонська Барселона напередодні обіграла мадридський Реал у фінальному матчі за Суперкубок Іспанії.

Реал — Барселона 1:3 Відео голів та огляд матчу за Суперкубок Іспанії

Завершення гри півзахисник та капітан "блаугранас" Серхіо Бускетс розповів про враження від поєдинку та перемоги своєї команди.

"Перед грою в нас виник план підсилення нашого півзахисту для того, щоб отримати вирішальну перевагу над Реалом. Рональд Араухо мав зупиняти контратаки та персонально опікати Вінісіуса, а всі решта повинні були перебувати дуже близько до суперників під час їхніх атак.

Фактично лише завдяки цьому нам удалось стримати спроби Реала пробивати по наших воротах аж до завершення основного часу гри. Наприкінці матчу вони дійсно мали нагоди, і навіть забили гол, але він уже нічого не вирішував.

Гаві сьогодні був просто чарівником. Справжній конкурентоздатний звір. У такому віці, у якому перебуває він, ще потрібно грати за молодіжні чи резервні команди, але він перебуває поруч із нами та справді демонструє неймовірний футбол.

Сьогодні йому вдалось віддати дві гольові передачі та забити гол. Що б я міг йому побажати? А чи варто мені щось узагалі доповнювати? Нехай і надалі вчиться та слухає поради тренерів. Сподіваюсь, довкола нього, а також Педрі, і буде вибудувана нова ера Барселони.

Ми не могли згаяти цю нагоду виграти титул після тривалого періоду змін на посаді головного тренера та відходу й прибуття футболістів. У завжди нас були надії та амбіції, але в Барсі від вас вимагають перемоги. Хаві нагадав нам про це", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що цей трофей став першим у тренерській кар’єрі Хаві на чолі каталонського клубу.