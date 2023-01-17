Іспанія

Каталонський клуб виставив величезні вимоги.

Після того, як Челсі оформив перехід Михайла Мудрика із Шахтаря за 70+30 мільйонів євро, Барселона переглянула трансферну вартість Рафіньї.

Наразі каталонський клуб готовий продати бразильця, але за 100 мільйонів євро.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, інтерес до Рафіньї виявляє Арсенал після невдачі з Мудриком.

Проблема полягає в тому, що Барселона хоче виручити за футболіста більше, ніж Шахтар за українця.

Зазначимо, що Рафінья не хоче залишати Барселону в це трансферне вікно.