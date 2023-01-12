Іспанія

Іспанець увійшов в історію.

Барселона в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії грає проти Бетіса.

Досвідчений півзахисник Серхіо Бускетс з'явився на полі по ходу зустрічі, на 63 хвилині, замість Френкі де Йонга.

Як повідомляє видання Opta Jose, для іспанського футболіста це ювілейний 700 поєдинок у складі "синьо-гранатових".

Зазначимо, що з Барселоною Серхіо Бускетс тричі виграв Лігу чемпіонів, вісім разів чемпіонат Іспанії, сім Кубків Іспанії та шість Суперкубків Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бускетс не змінив думку — він хоче піти з Барселони влітку.