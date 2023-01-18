Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

У Іспанії минулого тижня відбувався суперкубок, отже його учасникам довелося відпочити. Проте окрім цього вистачало цікавих подій.

Результати туру



Мадридці несподівано не зуміли переграти аутсайдера

За відсутності у турі поєдинків Реала та Барселони увага була прикута до протистояння Атлетіко та Альмерії. Звісно, фаворитом цієї пари називалися "матрацники", проте вони в черговий раз засмутили вболівальників.

Мартінес — Посо, Елі, Чумі, Акіеме — Робертоне (Арнау, 88), Кошта, Мелеро (Егуарас, 79) — Баптістан (Рамазані, 66), Туре (Суарес, 66), Ембарба (Мендес, 79)

Облак — Моліна, Вітсель, Ермосо, Мандава (Регілон, 67) — Кондогбія — Льоренте (Сауль, 90+2), Коке (Барріос, 46), Грізманн, Лемар (Мората, 67) — Кореа (Монтейро, 77)

Гості відносно швидко відкрили рахунок, коли Антуан Грізманн тонко вивів Анхеля Корреа на побачення із воротарем, проте господарі відігралися після чіткого удару головою Ель Біляля Туре (одразу після справедливо незарахованого голу через положення поза грою).

Нагоди вирвати перемогу в команди Сімеоне були, але й Альмерія також встигала дуже небезпечно відповідати. Наприклад, на 20-ій хвилині лише дивом м'яч не опинився у сітці Яна Облака.

Блискучий матч також видав голкіпер новачків Фернандо Мартінес, на рахунку якого одразу 5 сейвів, причому принаймні кілька з них вийшли з приставкою "супер". Іспанець витягнув фактично постріли впритул Альваро Морати та Анхеля Корреа.

Фінальний відрізок подарував червону картку Серхіо Регілону, який ніяк не може закріпитися у стартовому складі. Захисник, що належить Тоттенгему, зачепив рукою обличчя суперника Родріго Елі.

Звісно, жодної мови про теоретичне чемпіонство точно бути не може, бо відставання від лідера наразі складає 13 пунктів, від другого місця мадридці відстають на 10 балів, не забуваємо, що конкуренти мають матчі в запасі, тобто відрив може ще збільшитися.

Точно потрібно було віддавати в Челсі форварда Жоау Феліша?

Коротко про інших:

- Сельта зуміла відігратися у домашньому поєдинку проти Вільярреала (1:1). Гості відкрили рахунок після блискучого голу Жерара Морено, що прийняв передачу від Семі Чуквуезе та потужно вразив ворота, але у другому таймі Йорген Ларсен Странд прошив голкіпера після чудової передачі між лініями Вейги.

- Вальядолід вдома програв Райо (0:1). Єдине взяття воріт на рахунку Паласона, який у першому таймі також змазав з позначки.

- Жирона здобула вольову перемогу у матчі з Севільєю (2:1). Не пройшло й чверті матчу, як андалусійці повели у рахунку, коли Тангі Ньянзу головою замкнув подачу у виконанні Івана Ракітіча, але господарі не здалися, вирвавши вікторію після голів Крістіана Стуані (замкнув простріл Тоні) та Янгеля Еррери (груба помилка захисної лінії та передача Фернандеса), не допомог навіть прихід в клуб Хорхе Сампаолі.

- Осасуна мінімально здолала Мальорку (1:0). На початку другого тайму відмітився Ороц.

- У центральному матчі цього туру Реал Сосьєдад обіграв Атлетік Більбао, відкинувши симпатичних басків подалі від єврокубків (3:1). Рахунок відкрив Александер Сьорлот, який якісним ударом прошив Унаї Сімона, а далі Такефуса Кубо блискуче обійшов Вівіана та збільшив гольову різницю. Здавалося, що постріл Сансета у дальній якось підніме настрій команді Ернесто Вальверде, проте завершення години ігрового часу подарувало їм червону картку Єрая Альвареса й грамотно реалізований відновившимся Мікелем Оярсабалем пенальті. За такого сценарію розраховувати на щось вагоме не вийшло.

- Еспаньйол обіграв непоступливий Хетафе (2:1). Героєм зустрічі став Хоселу, який забив крутезного м'яча, а в другому таймі асистував Хаві Пуадо, який технічно вразив ворота.

- Кадіс та Ельче не виявили переможця (1:1).

Цікаві факти

https://www.laliga.com/en-GB/stats

Найкращий гол 17 туру

Жерар Морено (Вільярреал)

Янгель Еррера (Жирона)

Хоселу Мато (Еспаньйол)

Енес Унал (Хетафе)

Найкращий гравець 17 туру

Хоселу (Еспаньйол) – гол+пас, що дозволив обіграти непростий Хетафе

Символічна збірна

Масіп (Вальядолід) — Карселен (Кадіс), Лежен (Райо), Д. Гарсія (Осасуна), Ф. Гарсія (Райо) — Паласон (Вальєкано), Робертоне (Альмерія), Коста (Альмерія), Окампо (Кадіс) — Хоселу (Еспаньйол), Кубо (Сосьєдад)

Таблиця

# И О 1 Барселона 16 41 2 Реал Мадрид 16 38 3 Реал Сосьєдад 17 35 4 Атлетіко 17 28 5 Вільярреал 17 28 6 Бетіс 16 28 7 Осасуна 17 27 8 Атлетік 17 26 9 Райо Вальєкано 17 26 10 Мальорка 17 22 11 Жирона 17 21 12 Валенсія 16 19 13 Альмерія 17 18 14 Еспаньйол 17 17 15 Хетафе 17 17 16 Сельта 17 17 17 Вальядолід 17 17 18 Кадіс 17 16 19 Севілья 17 15 20 Ельче 17 5



Розклад наступного туру іспанського чемпіонату