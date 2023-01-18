Іспанія

Нідерландський нападник хоче відправитися в оренду цієї зими і розглянути всі варіанти, щоб обрати найкращий.

Нападник Вільярреала Арно Данжума наполягає на зміні своєї клубної прописки вже цього зимового трансферного вікна.

Пошкодження м’язів вивело нідерландця з ладу майже на половину попереднього футбольного року, після чого Арно більше не зміг здобути прихильність нового головного тренера "жовтої субмарини" Кіке Сетьєна.

Через це 25-річний форвард хоче розглянути всі можливі варіанти та пропозиції щодо зміни клубу цієї зими – гравець та його представники впевнені, що на даному етапі кар'єри оренда є ключовим та правильним рішенням.

Раніше гравець Вільярреала вже прилітав до Англії для пошуку ідеального для себе варіанта з новою командою. Як повідомляє журналіст Фабіиціо Романо, футболіст уже був у Франції, а також зафіксовано інтерес до нього з Італії та Нідерландів.

Цього сезону Арно Данжума провів 17 поєдинків, у яких він забив 6 голів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.