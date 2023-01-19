Барселона шукає варіанти підсилення середньої лінії поля в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє журналіст Жерар Ромеро, головний тренер "синьо-гранатових" хотів би, щоб клуб підписав півзахисника Вільярреала Жерара Ромеро.

Стверджується, що у досвідченому півзахиснику тренерський штаб бачить зміну Серхіо Бускетсу, який покине команду влітку.

Зазначимо, що в цьому сезоні Дані Парехо провів 27 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона підписала попередній контракт із Гюндоганом.