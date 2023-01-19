Півзахисник може змінити команду.
Дані Парехо, getty images
19 січня 2023, 22:22
Барселона шукає варіанти підсилення середньої лінії поля в найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє журналіст Жерар Ромеро, головний тренер "синьо-гранатових" хотів би, щоб клуб підписав півзахисника Вільярреала Жерара Ромеро.
Стверджується, що у досвідченому півзахиснику тренерський штаб бачить зміну Серхіо Бускетсу, який покине команду влітку.
Зазначимо, що в цьому сезоні Дані Парехо провів 27 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона підписала попередній контракт із Гюндоганом.