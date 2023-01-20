Іспанія

Слова головного тренера "вершкових" після камбеку у матчі Кубка Іспанії проти Вільярреала.

У четвер, 19 січня, мадридський Реал здобув путівку до 1/4 Кубка Іспанії, здійснивши камбек у грі з Вільярреалом — 3:2. Після поєдинку з пресою традиційно поспілкувався головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті.

"У перерві я був дуже злий і вирішив ризикнути з тиском попереду. Ми не були сильними, і я сказав їм прокинутися, щоб вони встигли. І гравці дуже добре прокинулися. Перший тайм був невдалим, і ми не маємо права так грати. У другому реакція, як завжди, була ефектною та вражаючої. Цей клуб ніколи не здається.

Ми зіграли дуже поганий перший тайм і несподіваний другий тайм, тому що важко змінити динаміку після першого тайму. У команди була особистість, щоб змінити цю динаміку. Другий тайм дає нам велику впевненість.

Себальйос та Асенсіо змінили динаміку гри. Вони додали більше якості та енергії на поле. Вони були вирішальними, змінивши рахунок і нічию. Від Камавінги по перерві було більше енергії та характеру, ніж у першому таймі. Поступово він зрозумів, що повинен робити. Його гра була хорошою.

Що ж до заміни Родріго, то його м'яз був трохи навантажений, і я вирішив не ризикувати. Я не думаю, що це було даремно.

Також я бачив, що сьогодні Вінісіуса часто били по ногах, як завжди. З Рейною у мене хороші стосунки, конфлікт був тільки через це" — передає слова Анчелотті офіційний сайт "галактікос".

Нагадаємо, що мадридці хочуть підписати чотирьох футболістів.