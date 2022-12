У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Під час святкування свого тріумфу на світовій першості у роздягальні гравці збірної Аргентини по-справжньому дали волю своїм емоціям. Так, голкіпер Еміліано Мартінес пожартував з лідера збірної Франції Кіліана Мбаппе, назвавши його "мертвим".

Відзначився у прямому ефірі в Instagram й легендарний аргентинський форвард Серхіо Агуеро, який завершив кар'єру та не був у складі "альбіселесте" на ЧС-2022, але при цьому розділив зі своїми співвітчизниками історичну перемогу.

Під час чергової фрази "А тепер хвилина тиші для…" Агуеро згадав 20-річного французького півзахисника Едуардо Камавінгу, перекрутивши його прізвище: "Камавінга, чл**оголовий" (ориг. "Camavinga, Caro de pinga").

Sergio Aguero singing about CAMAVINGA on Instagram celebrating the World Cup win in the Argentina locker room with Messi pic.twitter.com/LI7L4MHxXt