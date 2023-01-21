Бельгієць не допоможе своїй команді.
Еден Азар, getty images
21 січня 2023, 15:15
Вінгер Реала Еден Азар не допоможе своїй команді в матчі вісімнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.
Як повідомляє журналіст Гільєрмо Рая, бельгійський футболіст отримав пошкодження гомілкостопу на тренуванні днем раніше.
Еден Азар в цьому сезоні провів сім поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азар мав зустріч із головним тренером Ан-Насру щодо можливого трансферу.