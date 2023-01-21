Вінгер Реала Еден Азар не допоможе своїй команді в матчі вісімнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє журналіст Гільєрмо Рая, бельгійський футболіст отримав пошкодження гомілкостопу на тренуванні днем раніше. 

Еден Азар в цьому сезоні провів сім поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азар мав зустріч із головним тренером Ан-Насру щодо можливого трансферу. 