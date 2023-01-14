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Колись вони разом співпрацювали в Ліллі.

Стрімка деградація професійної кар’єри бельгійського нападника мадридського Реала Еден Азара вже позначилась на його становищі в "королівському" клубу, який планує продаж футболіста під час поточної трансферної кампанії.

Однак високі вимоги щодо заробітної платні 32-річного виконавця відлякують навіть найбільш заможні клуби Європи.

Проте в сучасному футболі існують також команди рівня аравійського Ан-Насру, які можуть собі дозволити підписання, наприклад, португальського нападника Кріштіану Роналду зі шаленою зарплатнею в 200 млн євро на рік.

Клуб із Близького Сходу в іспанській пресі наразі називають чи не найбільш вірогідним кандидатом на підписання гравця Реала.

І, як стало відомо представникам ЗМІ, напередодні Азар мав зустріч із головним тренером Ан-Насру Руді Гарсією, із яким співпрацював ще під час виступів у складі французького Лілля (2005-08).

Футболіст та керманич перетнулись у Ер-Ріяді, де базується Реал під час підготовки до вирішального протистояння за Суперкубок Іспанії проти каталонської Барселони, що відбудеться 15 січня, о 21:00.

Азар у поточному сезоні відіграв 13 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.