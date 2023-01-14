Колись вони разом співпрацювали в Ліллі.
Еден Азар, Getty Images
14 січня 2023, 10:38
Стрімка деградація професійної кар’єри бельгійського нападника мадридського Реала Еден Азара вже позначилась на його становищі в "королівському" клубу, який планує продаж футболіста під час поточної трансферної кампанії.
Однак високі вимоги щодо заробітної платні 32-річного виконавця відлякують навіть найбільш заможні клуби Європи.
Проте в сучасному футболі існують також команди рівня аравійського Ан-Насру, які можуть собі дозволити підписання, наприклад, португальського нападника Кріштіану Роналду зі шаленою зарплатнею в 200 млн євро на рік.
Клуб із Близького Сходу в іспанській пресі наразі називають чи не найбільш вірогідним кандидатом на підписання гравця Реала.
І, як стало відомо представникам ЗМІ, напередодні Азар мав зустріч із головним тренером Ан-Насру Руді Гарсією, із яким співпрацював ще під час виступів у складі французького Лілля (2005-08).
Футболіст та керманич перетнулись у Ер-Ріяді, де базується Реал під час підготовки до вирішального протистояння за Суперкубок Іспанії проти каталонської Барселони, що відбудеться 15 січня, о 21:00.
Азар у поточному сезоні відіграв 13 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.