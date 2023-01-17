Англія

Football.ua зібрав реакцію людей, які виявляють інтерес до футболу, щодо переходу українця до складу лондонської команди.

У неділю, 15 січня 2023 року, стало відомо, що Михайло Мудрик завершив перехід до Челсі. 22-річний футболіст підписав з лондонською командою контракт на 8,5 років, що шокувало навіть найзатятіших фанатів “синіх”. Справа в тому, що зазвичай футболісти підписують угоду на п'ять років, а тут цілих 8,5 років… Якщо футболіст не заграє, маючи високу особисту зарплату, перепродати його буде дуже складно.

Опитування: чи заграє Мудрик у Челсі?

Крім того, перехід Мудрика став рекордним для українського футболу. За українця Челсі заплатить 70 мільйонів євро, а ще 30 млн. Шахтар може отримати як бонуси. За чутками, багато залежатиме від того, чи зможе Челсі виграти у найближчі 8,5 років Прем'єр-лігу та Лігу чемпіонів.

Трансфер Мудрика увійшов до топ-20 найдорожчих переходів в історії футболу

У будь-якому разі, українського вболівальника чекає цікава подія: черговий українець в англійській Прем'єр-лізі! Та й Челсі дещо очистить своє ім'я після років правління росіянина Романа Абрамовича шляхом придбання українця і популяризує клуб як в Україні, так і у світі.

"Немає нічого крім піару", "15 млн за такого днаря — це успіх" або що писали ви, коли в ЗМІ з'являлася інформація про Мудрика та топ-клуби

Football.ua зібрав в одному пості реакцію футбольної громадськості на перехід українця до Челсі.

Почнемо із самого переходу. Мабуть, чи не вперше в історії Челсі, клуб оголосив про те, що офіційно веде переговори щодо гравця і угода близька до погодження. Зазвичай офіційний сайт клубу одразу повідомляє про перехід, а не перебіг переговорів. Проте…

Челсі та Шахтар підігрівали у соціальних мережах інтерес до переходу Мудрика, а Twitter-аккаунт “гірників” навіть “набив” собі кілька тисяч підписників за допомогою цього.

Що тут сказати? Хороша робота з погляду просування соцмереж? Можливо. Це підігріло інтерес у вболівальників з усього світу.

Ну, а як відреагували на перехід безпосередньо футбольні фанати? Вболівальникам Арсеналу ось зовсім не до сміху.

First morning as a mudryk hater pic.twitter.com/oM8rL0UNUu — Raf🇧🇩 (@rafsenal) January 15, 2023

"Перший ранок в якості хейтера Мудрика", — написав @rafsenal у Twitter.

Ми навіть пройшлися форумом уболівальників Челсі. І тут така несподівана думка... Ні, дякую, не треба.

"Сподіваюсь, це не вплине на наші спроби підписати Захаряна. Ситуація в роздягальні може бути цікавою, якщо в команді будуть росіянин і українець", — пише WhiteWall.

"Нічогенька ціна. Я був справді здивований, дізнавшись, що в Україні проводжується чемпіонат. Не думаю, що там фантастичний рівень, враховуючи все, що відбувається. Не бачив жодної хвилини його гри, тому можу тільки вітати в клубі, і я сподіваюся, що він досягне шаленого успіху".

"Іноді мільярдери забувають про ту хорошу ділову хватку, яка і зробила їх мільярдерами. Здається, у нас немає єдиної трансферної стратегії, яка враховувала би загальні потреби команди. Можливо, він хороший гравець, але 100-мільйонне придбання має бути гравцем світового рівня. Хіба що Тодд побачив у ньому задатки правого захисника або опорника".

"100 мільйонів за гравця, про якого ми ніколи не чули, який грає в вищому дивізіоні України. Вибачте, але я чогось не розумію. Клуб збожеволів".

"З нетерпінням чекаю, як він відіграє 30 хвилин, а потім буде лікуватись 3 місяці". Друже... більше позитиву!

"Хіба ми не можемо розрахуватись за цей трансфер з тих 2 мільярдів, які Роман повинен був віддати Україні? В кінці кінців, вони належать українцям".

"Цей хлопчина забив 12 голів за останні чотири роки у всіх турнірах в чемпіонаті України і йому 22 роки. Як він може коштувати 90 мільйонів??? Він не кращий за Ентоні Гордона, який забив 7 голів за два роки в АПЛ, молодший і обійшовся би в 10 мільйонів! Боелі і компанія гадки не мають, що вони роблять".

"Стільки негативу навколо переходу, і це певною мірою зрозуміло, враховуючи, де нам насправді потрібно підсилення. Але іноді справа просто в тому, хто доступний. Цей хлопець є типовим скаутським підписанням, тому Арсенал і їх елітний скаутський відділ були націлені на нього. Так, ми перевантажені гравцями в атакуючих зонах, але можна уявити, що Пол Вінстенлі та інші просто сказали Боелі платити і не говорити".

"Для нас він стане тим гравцем, який забиває 20 голів за сезон в чемпіонаті. Він буде кращим за Азара". Сподіваємось на це!

"Він дійсно надзвичайно швидкий. Виглядає, ніби він швидше за Вернера, він чудово прискорюється в стилі Мбаппе і стане справжнім кошмаром для Трента наступного тижня". Також було би чудово!

"Ми заплатили 100 мільйонів за гравця, який забив 7 голів в чемпіонаті України?". Ну що знову за негатив, друже...

Перехід Михайла Мудрика до Челсі за 100 млн. здивував навіть колишнього гравця Ліверпуля та Ньюкасла Хосе Енріке:

А ось реакція ЗМІ та журналістів

"Челсі перебуває у мінливому стані як на полі, так і за його межами, і ніщо так не відображає це, як недовга, але все ж таки сага з трансфером Мудрика".

Перебивши пропозицію Арсеналу щодо футболіста за кілька годин переговорів у Туреччині, “сині” одразу анонсували домовленість із гравцем постами у соцмережах.

Хоча Мудрик абсолютно ясно дав зрозуміти, що вважає за краще перейти в Арсенал, він стане набагато багатшим, віддавши перевагу західу Лондона, а не півночі", — зазначає Goal.

"Незважаючи на те, що ще рік тому Мудрик був маловідомою фігурою за межами України, на нього чекає світле майбутнє", — прогнозує журналіст Sky Sports Нік Райт.

"Скажений трансфер!" — відзначив ще один репортер Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

"Якщо Мудрик коштує €100 млн, то яка ціна у Осімгена, Кварацхелії, Леау та Барелли?" — запитує в соцмережах акаунт Italian Football TV.

Ще декілька коментарів

Напевно, про це подумав майже кожен уболівальник Челсі після підписання Мудрика.

"Добре, я схвильований цим підписанням, у нас давно не було вінгера, який грає в такій манері".

"Одне можна сказати напевно: крім Кайла Волкера його ніхто не зупинить".

"Тільки уявіть, як Мудрик, Нкунку та Жоау Феліш біжать на вас", — мріє про таку трійку нападу фанат Челсі.

Авторитетний портал задається питанням: чи стане Мудрик новим Андрієм Шевченко?

Ну і наостанок.

Дійсно, є 15 причин посміхнутися у понеділок, сьогодні — це перехід нашого українського гравця у топ-чемпіонат!