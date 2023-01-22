Україна

Спеціаліста представили команді у перший день тренувальних зборів.

У неділю зранку харківський Металіст опублікував список футболістів, які перебувають у розташуванні команди на першому турецькому зборі. Ввечері ж слобожанці на своєму офіційному сайті оголосили про поповнення у тренерському штабі.

Мова йде про 45-річного серба Пєріцу Огнєновича, котрий у якості гравця виступав за Младост Гошу, Црвену Звезду (там він провів найбільше часу), мадридський Реал (менше двадцяти матчів у 1999-2001 роках), Кайзерслаутерн, китайський Далянь Шиде, київське Динамо (2 матчі у 2003-2004 роках, проте більше поєдинків за дубль), французький Анже, малайзійський Селангор, грецький Ерготеліс та сербську Ягодіну.

Відзначимо, що у період з 1995 по 1998 роки нападник 8 разів зіграв за збірну Югославії.

Тренерський досвід Огнєновича невеликий — з літа 2017 по літо 2018 року Пєріца працював у штабі збірної Сербії U-18, а з березня 2019 по березень 2020 у дитячій команді Звезди 09.

Конкретна роль 45-річного фахівця у штабі "жовто-синіх" поки не зазначена.