Іспанія

Обидва ділять п'яте місце у списку найкращих бомбардирів іспанського чемпіонату.

В даний час проходить поєдинок 18 туру іспанської Ла Ліги, в якому Атлетік Більбао на своєму полі приймає мадридський Реал.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли на 24 хвилині результативним ударом відзначився нападник "вершкових" Карім Бензема.

За інформацією Gracenote Live, це був 228 гол французького форварда в іспанському чемпіонаті, що дозволило йому наздогнати колишнього нападаючого "вершкових" Рауля. Тепер вони ділять п'яте місце у рейтингу найкращих бомбардирів іспанської Ла Ліги.

Більше за них забивали Ліонель Мессі (473), Кріштіану Роналду (311), Тельмо Сарра (253) та Уго Санчес (234).

Слідкувати за ключовими подіями матчу Атлетік — Реал можна на Football.ua.