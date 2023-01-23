Іспанія

Французький форвард продовжує забивати в складі Реала.

Мадридський Реал напередодні в рамках 18 туру іспанської Ла Ліги здолав у виїзному протистоянні баскський Атлетік.

Атлетік — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу 22.01.2023

Перший м’яч у цій грі опинився на рахунку французького нападника "вершкових" Каріма Бензема, який у поточному сезоні відзначався на клубному рівні вже 12 разів, а також віддав один гольовий пас у 18 матчів.

Як повідомляє прес-служба "королівського" клубу, для 35-річного бомбардира цей гол став 228 за часи виступів у найвищому іспанському дивізіоні.

За цим показником Бензема наздогнав культового Рауля Гонсалеса, і став другим за кількістю голів у іспанському чемпіонаті в складі Реала.

Абсолютну позицію в цьому рейтингу посідає португальський нападник Кріштіану Роналду з 311 голами.