Іспанія

Черговий головний біль для Хаві.

У рамках 18 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона напередодні здобула домашню мінімальну перемогу над Хетафе.

Барселона — Хетафе 1:0 Відео голу та огляд матчу Лі Ліги

Не дивлячись на те, що протистояння проти столичного колективу й без того вийшло доволі важким для "блаугранас", їхній головний тренер Хаві після фінального свистка отримав ще один привід для хвилювань.

Після перерви гру не зміг продовжити центральний захисник Андреас Крістенсен, який одразу після єдиного голу своєї команди запитав тренерів про заміну через м’язове пошкодження.

Медичний персонал Барси після зустрічі вказав на необхідність глибокого медичного дослідження стану гравця та спостережень за його ушкодженим м’язом стегна.

Контрольні обстеження заплановані на понеділок, 23 лютого, проте вже зараз можна зрозуміти, що на наступний кубковий матч проти Реала Сосьєдад 26-річний гравець не вийде.

У цьому сезоні Андреас зробив один гольовий пас у 14 зіграних матчах.