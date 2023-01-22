Іспанія

Підопічні Хаві продовжили переможну серію у 2023 році.

Після перемоги в Суперкубку Іспанії на Барселону чекав домашній матч Ла Ліги проти вкрай нестабільного Хетафе, який приїхав на Камп Ноу.

Барселона, яка була вимушена грати без Левандовського, очікувано володіла ініціативою, проте зі створенням моментів у каталонців виникали проблеми. Єдиний гол в матчі — наслідок вдалого пресингу. Рафінья отримав м'яч після обрізки суперника і відпасував у центр штрафного майданчику, куди вбіг Педрі та одним дотиком переправив футбольний снаряд у сітку.

Перемога допомогла каталонцям відірватись від Реала на шість очок, хоча у мадридців ще гра в запасі. А Хетафе залишилось на 16-ій сходинці.

Барселона — Хетафе — 1:0

Гол: Педрі, 35

Барселона: тер Штеген — Роберто (Маркос Алонсо, 77), Кунде, Крістенсен (Ерік Гарсія, 46), Бальде (Альба, 46) — Гаві, Бускетс, Педрі — Дембеле, Фаті, Рафінья (Кессьє, 62)

Хетафе: Сорія – Дам'єн Суарес, Даконам, Дуарте, Альдерете, Іглесіас (Альварес, 84) – Альгобія (Вільяр, 62), Мілья (Сеоане, 84), Аленья – Майораль (Порту, 77), Унал (Латаса, 84)

Попередження: Дембеле, 68 — Альдерете, 44, Унал, 82