Барселона у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі мінімально обіграла Хетафе з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол для команди Хаві був забитий на 35 хвилині поєдинку, а його автором став Педрі.

Після 17 ігор Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 44 очки, а Хетафе — 17 балів та 16 рядок.

Відео голу та огляд матчу:

Барселона — Хетафе 1:0
Гол: Педрі, 35.

Барселона: тер Штеген — Роберто (Маркос Алонсо, 77), Кунде, Крістенсен (Ерік Гарсія, 46), Бальде (Альба, 46) — Гаві, Бускетс, Педрі — Дембеле, Фаті, Рафінья (Кессьє, 62).

Хетафе: Сорія – Дам'єн Суарес, Даконам, Дуарте, Альдерете, Іглесіас (Альварес, 84) – Альгобія (Вільяр, 62), Мілья (Сеоане, 84), Аленья – Майораль (Порту, 77), Унал (Латаса, 84).

Попередження: Дембеле — Альдерете, Унал.

Джерело: MEGOGO