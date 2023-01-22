Дивіться голи та найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 22 січня, о 19:30.
Барселона — Хетафе, Getty Images
22 січня 2023, 22:40
Барселона у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі мінімально обіграла Хетафе з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол для команди Хаві був забитий на 35 хвилині поєдинку, а його автором став Педрі.
Після 17 ігор Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 44 очки, а Хетафе — 17 балів та 16 рядок.
Відео голу та огляд матчу:
Барселона — Хетафе 1:0
Гол: Педрі, 35.
Барселона: тер Штеген — Роберто (Маркос Алонсо, 77), Кунде, Крістенсен (Ерік Гарсія, 46), Бальде (Альба, 46) — Гаві, Бускетс, Педрі — Дембеле, Фаті, Рафінья (Кессьє, 62).
Хетафе: Сорія – Дам'єн Суарес, Даконам, Дуарте, Альдерете, Іглесіас (Альварес, 84) – Альгобія (Вільяр, 62), Мілья (Сеоане, 84), Аленья – Майораль (Порту, 77), Унал (Латаса, 84).
Попередження: Дембеле — Альдерете, Унал.
Джерело: MEGOGO