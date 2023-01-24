Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Барселони та Хетафе, а також матч поміж Атлетіком та Реалом.

Результати туру



Барселона мінімально здолала Хетафе

У традиційному "напередодні" ми писали, що поєдинки Хетафе у Барселоні з другої половини минулого десятиліття часто проходять у напруженій боротьбі та не дуже результативними.

Цього разу обидві команди знову підтвердили, що ця теза надалі актуальна.

тер Штеген — Роберто (Маркос Алонсо, 77), Кунде, Крістенсен (Ерік Гарсія, 46), Бальде (Альба, 46) — Гаві, Бускетс, Педрі — Дембеле, Фаті, Рафінья (Кессьє, 62)

Сорія – Дам'єн Суарес, Даконам, Дуарте, Альдерете, Іглесіас (Альварес, 84) – Альгобія (Вільяр, 62), Мілья (Сеоане, 84), Аленья – Майораль (Порту, 77), Унал (Латаса, 84)

Єдине взяття воріт записав на свій рахунок Педрі, який чітко відкрився у штрафній після кросу у виконанні Рафіньї.

Практично моментально після цього іспанець невдало зіграв назад, коли Борха Майораль вийшов на рандеву із Марк-Андре тер Штегеном, проте переграти німецького голкіпера колишньому форварду Реала не вдалося.

На 85 хвилині був розкішний шанс у Франка Кессьє, що міг подвоїти рахунок та остаточно зняти уся питання щодо переможця, але блискуче у епізоді зіграв Сорія.

Реал здобув важку виїзну перемогу над Атлетіком

Мадрид грав одразу після каталонців, тому не мав права на помилку.

Команда Анчелотті здобула суху перемогу, проте довелося серйозно помучитися.

На 10-ій хвилині Тібо Куртуа довелося вступати в гру, коли Айтор Паредес чітко пробивав головою в дальній. Ніко Вільямс потім небезпечно стріляв здалеку.

Атлетік намагався забити, а в підсумку це вдалося зробити Реалу, коли Карім Бензема чітко зіграв на підборі й переправив м’яч повз голкіпера.

У другому таймі гості створили ще декілька чудових нагод, проте забити вдалося лише на фініші цього матчу зусиллями з’явившогося на заміну Крооса, що фірмовим більярдним ударом не залишив шансів Сімону.

Коротко про інші матчі туру

- Мальорка мінімально здолала Сельту завдяки точному удару у дальній у виконанні Дані Родрігеса (1:0).

- Реал Сосьєдад здолав у виїзному поєдинку Райо Вальєкано зусиллями Александера Сьорлота (точно вразив ворота після пасу у штрафний) та Андера Баренечеа (замкнув простріл після розіграшу кутового) (2:0).

- Еспаньйол несподівано здолав Бетіс (1:0). Єдиний голясо на рахунку маестро Брайтвейта.

- Атлетіко вдома розгромив Вальядолід (3:0). Антуан Грізманн зробив у цьому матчі 1+1.

- Севілья у більшості зуміла дотиснути Кадіс (1:0). Іван Ракітіч реалізував пенальті у кінцівці.

- Вільярреал мінімально здолав Жирону (1:0). У фінальному відрізку матчу спершу Жерар Морено не реалізував одинадцятиметровий удар, потім взяття воріт у виконанні каталонців відмінили через офсайд, а з другого пенальті Дані Парехо таки забив (Віктор Циганков провів весь матч у запасі).

- Ельче та Осасуна не зуміли виявити переможця (1:1). Чімі Авілья пострілом головою відкрив рахунок, а Хосе Кармона чітким пострілом під поперечину зрівняв.

- Валенсія та Альмерія завершили тур блискучем матчем (2:2). У першому таймі гості промазали з одиннадцяти метрів за гру рукою у штрафному Паулісти, коли Рамазані влучив у штангу, далі двічі виходили вперед зусиллями Клюйверта та Гая, проте супернику вдалося двічі відігратися.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats/laliga-santander/scorers

Найкращий гол 18-го туру Прімери

Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид)

Тоні Кроос (Реал Мадрид)

Найкращий гравець 18-го туру Прімери

Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид) – гол+пас у матчі проти міцного Вальядоліда

Іван Ракітіч (Севілья) – емоційне взяття воріт непоступливого Кадіса авторства хорвата наприкінці зустрічі

Дані Парехо (Вільярреал) – переможний гол Жироні у доданий час, що дозволив його команді заскочити прямо у зону єврокубків

Педрі (Барселона) – переможний голясо Хетафе

Символічна збірна 18-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 18-го туру

# И О 1 Барселона 17 44 2 Реал Мадрид 17 41 3 Реал Сосьєдад 18 38 4 Атлетіко 18 31 5 Вільярреал 18 31 6 Бетіс 17 28 7 Осасуна 18 28 8 Атлетік 18 26 9 Райо Вальєкано 18 26 10 Мальорка 18 25 11 Жирона 18 21 12 Валенсія 17 20 13 Еспаньйол 18 20 14 Альмерія 18 19 15 Севілья 18 18 16 Хетафе 18 17 17 Сельта 18 17 18 Вальядолід 18 17 19 Кадіс 18 16 20 Ельче 18 6



Розклад наступного 19-го туру Прімери