Півзахисник може залишитись в команді.
Марко Асенсіо, getty images
24 січня 2023, 22:26
Реал вже довгий час розглядає можливість подовження контракту з півзахисником Марко Асенсіо.
Як повідомляє видання Marca, сторони просунулись в узгодженні нового контракту, домовившись про строк його дії — чотири роки.
Тим не менш, стверджується, що сторонам ще слід узгодити зарплатню іспанського півзахисника — це питання обговорюється.
Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст провів 15 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та трьома передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий відпустити п'ять гравців.