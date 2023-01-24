Іспанія

Півзахисник може залишитись в команді.

Реал вже довгий час розглядає можливість подовження контракту з півзахисником Марко Асенсіо.

Як повідомляє видання Marca, сторони просунулись в узгодженні нового контракту, домовившись про строк його дії — чотири роки.

Тим не менш, стверджується, що сторонам ще слід узгодити зарплатню іспанського півзахисника — це питання обговорюється.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський футболіст провів 15 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та трьома передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий відпустити п'ять гравців.