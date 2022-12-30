Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками щодо майбутнього деяких футболістів.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутнє півзахисників Дані Себальйоса та Марко Асенсіо.

"Я не турбуюся про продовження контрактів з Асенсіо та Себальйосом. У нас ще є час для обговорення. Якщо ці гравці захочуть продовжувати грати за Реал, то я буду радий цьому, якщо ж ні — теж", — наводить слова Анчелотті журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Діючі контракти двох 26-річних іспанців із "вершковими" розраховані до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні Себальйос провів 11 матчів, у яких відзначився одним асистом, а на рахунку Асенсіо 15 поєдинків, три забиті м'ячі та три асисти.