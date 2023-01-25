Іспанія

Ель Чоло висловився щодо майбутнього суперника.

Головний тренер Атлетіко Дієго Пабло Сімеоне висловив свою думку напередодні чвертьфіналу Кубка Іспанії проти Реала.

"Атлетіко став грати краще після ЧС-2022, створює в атаці більше моментів. Команда зосереджена на ділі та працює з ентузіазмом.

Реал? На нас чекає важливий матч проти дуже сильної команди під керівництвом тренера, яким я захоплююсь.

Говорити, що у нас з Анчелотті хороші стосунки – це занадто. Я можу говорити тільки про його тренерські якості, з іншими я не знайомий, але хотів би дізнатися краще, оскільки він дуже розумна людина. Я до нього дуже добре ставлюся, він здається мені гарною людиною", – сказав Сімеоне.

Матч маж Реалом і Атлетіко відбудеться 26 січня, початок — о 22:00. На Football.ua відбудеться текстова онлайн-трансляція.