Іспанія

Колектив Хаві виграв із мінімальною перевагою в суперників, що грали левову частину ігрового часу в меншості, але мали нагоди забити наприкінці гри.

Січень в системі європейського футболу є доволі дивним місяцем, коли за перебігом футбольних баталій доволі легко втратити формат, у якому вони мають проходити. Здавалось, що тільки нещодавно ми говорили про перебіг подій у Суперкубку Іспанії на полях Саудівської Аравії, перемогу в якому святкувала каталонська Барселона. Потім були класичні матчі Ла Ліги під час вихідних, а вже цього дня йшлось про баталії Кубку Іспанії, де цього року кожен із напередвизначених фаворитів має суттєві проблеми з просуванням турнірною сіткою.

Через свій статус та здобутки в попередньому розіграші турніру команда Хаві розпочинала шлях до звітної зустрічі з більш наближених позицій, аніж це робили футболісти Іманола Альгуасіля, хоча за час "зайвих" матчів баски скоріше встигли набрати більш сталої ходи, тож на Камп ноу приїхали відстоювати власні позиці. Однак зробити це було дуже важко, бо від самого початку господарі поля почали захоплювати майже весь вільний простір на чужій половині, і зрештою просування до штрафного Реміро стало завершуватись створенням гольових ситуацій.

Безумовно визначний епізод у цьому контексті відбувся на 12 хвилині не без участі Роберта Левандовські, який із передачі Дембеле з правого флангу в дотик влучив у де Йонга, що даремно розташувався поміж партнером за командою та порожнім дальнім кутом воріт. Утім, французький фланговий нападник у цій зустрічі працював настільки активно, що подальші створені ним для партнерів моменти за сукупною кількістю перекрили цю невелику невдачу на самому початку матчу.

Барселона багато часу проводила на чужій половині поля, однак інколи загравались, що доволі легко перетворювалось на контратаки накшталт моменту на 30 хвилині, коли Кубо з лівого флангу штрафного потужно зацідив у поперечину. Було зрозуміло, що гості в будь-який момент можуть дати справжній бій суперникам, проте незабаром один з їхніх гравців припустився грубої помилки. Браїс Мендес і до 40 хвилини фолив проти суперників, однак накладання в центрі поля проти Бускетса арбітри йому не пробачили. Хоча радше це саме VAR дав можливість ухвалити правильне рішення.

На тлі вилучення в складі суперників Барса побігла забивати ще до перерви, проте зробити це виявилось доволі складно. Сосьєдад довів першу половину до завершення без пропущених м’ячів, а після перерви Альгуасіль намагався замінами збалансувати власний склад. Вийшло протриматись ще трохи, однак на 52 хвилині баски все ж таки пропустили контратаку через правий фланг на передачу Кунде на хід Дембеле, яку нападник завершив із меж штрафного ударом у ближній кут, що стало несподіванкою для голкіпера.

На тлі гри з перевагою за кількістю гравців, від Барселони можна було очікувати й більш надійного виконання в захисті в подальшому. Проте подекуди команда Хаві давала суперникам створювати момент накшталт удару над порожніми воротами від Серлота з кількох метрів на завершення повної години ігрового часу, за який форварду ще будуть довго дорікати партнери. Напрацювався на лінії воріт також і голкіпер тер Штеген, особливо — наприкінці зустрічі, коли кількість випадів гостей стала дійсно загрозливою.

Проте й "блаугранас" устигали створювати загрозу чужим воротам, і якби забивали Левандовські, Дембеле чи Гаві, який влучив у поперечину незадовго після моменту норвезького опонента, то й не було потреби перейматись фанатам домашньої команди з приводу результату гри.

Свисток арбітра Хесуса Хіля Мансано з Дон-Беніто відправив до півфіналу Кубку Іспанії каталонську Барселону, тоді як для Реала Сосьєдад турнірний шлях зупинився за два кроки до фінального протистояння.— Реал Сосьєдад 1:0Дембеле, 52тер Штеген — Кунде, Крістенсен (Алонсо, 90+1), Араухо, Бальде (Рафінья, 77) — Гаві, Бускетс, де Йонг — Дембеле (Фаті, 83), Левандовські, Педрі (Кессьє, 77).Реміро — Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Ріко (А. Муньйос, 46) — Субіменді — Мендес, Марін (Оласагасті, 78) — Оярсабаль (Барренечеа, 46) — Серлот, Кубо (Наварро, 78).Попередження: Бускетс, Педрі — Субіменді