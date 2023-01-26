Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, що відбувся 25 січня 2023 року, 23:00.

У чвертьфіналі Кубку Іспанії напередодні відбувся також ще один матч, у Памплоні, де Осасуна на власному полі приймала андалузьку Севілью.

Характер цього протистояння також був доволі непоступливим та мав ознаки помітної переваги гостей у володінні м’ячем ще з першого тайму.

Однак до свого голу Севілья так і не дійшла раніше за суперників, які раптово вистрілили посеред другої половини гри.

Команді Хорхе Сампаолі довелось швидко рятувати власне становище, і зробити це "нервіонці" змогли лише на останніх миттєвостях компенсованого часу.

Гра таким чином отримала овертайми, не дивлячись на й без того пізній початок, і вже в першій із додаткових 15-хвилинок Ез Абде остаточно засмутив гостей, які мали чи не тотальну перевагу за створенням моментів та володінням м’ячем.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осасуна — Севілья в Кубку Іспанії:

Осасуна — Севілья 2:1

Голи: Чимі Авіла, 71, Абде, 99 — Ен-Несірі, 90+5

Осасуна: Еррера — Монкайола (Морено, 102), У. Гарсія, Д. Гарсія, Крус — Торро, Орос (Брашанац, 80), Гомес, Чимі Авіла (Будімір, 80), Барха (Р. Гарсія, 69) — К. Гарсія (Абде, 69).

Севілья: Буну (Дмітровіч, 46) — Ньянзу (Сусо, 88), Гудель (Рекік, 96), Баде — Акунья, Хордан, Ракитич, Монтьєль (Навас, 77), Окампос (Торрес, 62), Ламела — Мір (Ен-Несірі, 77).

Попередження: Монкайола — Ньянзу, Ламела.