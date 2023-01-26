Іспанія

Завершився поєдинок Кубку Іспанії.

Осасуна у рамках чвертьфіналу Кубку Іспанії вдома приймала Севілью.

Рахунок у матчі відкрив Чимі Авіла на 71 хвилині гри після асисту від Рубена Гарсії. Проте на 90+5 хвилині Севілья зрівняла рахунок. Автором голу став Ен-Несірі.

У додатковий час Осасуна ще раз спромоглася засмутити воротаря "нервіонців" Яссіна Буну, який у перерві замінив Марка Дмітровіча. Автором голу став Абде Еззалзулі, який вийшов на заміну у другому таймі.

Таким чином, Осасуна приєднується до Барселони, яка кілька годин тому пройшла Реал Сосьєдад.

Осасуна — Севілья 2:1

Голи: Чимі Авіла, 71, Абде, 99 — Ен-Несірі, 90+5

Осасуна: Еррера — Монкайола (Морено, 102), У. Гарсія, Д. Гарсія, Крус — Торро, Орос (Брашанац, 80), Гомес, Чимі Авіла (Будімір, 80), Барха (Р. Гарсія, 69) — К. Гарсія (Абде, 69).

Севілья: Буну (Дмітровіч, 46) — Ньянзу (Сусо, 88), Гудель (Рекік, 96), Баде — Акунья, Хордан, Ракитич, Монтьєль (Навас, 77), Окампос (Торрес, 62), Ламела — Мір (Ен-Несірі, 77).

Попередження: Монкайола - Ньянзу, Ламела.