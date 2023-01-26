Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та мадридський Атлетіко.

Мадридські Реал та Атлетіко зіграють на Сантьяго Бернабеу в рамках чвертьфіналу Кубку Іспанії.

Карло Анчелотті, після перемоги над баскським Атлетіком (2:0), залучив до стартового складу Модрича та Крооса до центрального трикутника, тоді як Вальверде зіграє праворуч в атаці.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Вальядолідом (3:0), вирішив використати з перших хвилин Савича в парі центральних захисників, тоді як де Пауль зіграє в центрі поля.

Реал: Куртуа — Начо, Мілітао, Рюдігер, Менді — Модрич, Камавінга, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Асенсіо, Одріосола, Себальос, Родріго, Діас, Мартін, Аррібас.



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Рейнілдо — Коке, де Пауль, Лемар, Грізманн — Корреа, Мората.

Запасні: Грбич, Хіменес, Регілон, Феліпе, Вітсель, Кондогбія, Сауль, Карраско, Барріос, Депай, Домінгес.



Гра Реал — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.