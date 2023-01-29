Іспанія

Форвард буде певний час відновлюватись.

Напередодні в рамках 19 туру іспанської Ла Ліги відбувалось запекле дербі Каталонії поміж Жироною та Барселоною, мінімальну перемогу в якому святкували "блаугранас".

Жирона — Барселона 0:1 Відео голу та огляд матчу Ла Ліги

За ходом зустрічі головний тренер гостей, Хаві, був змушений зіткнутись із неприємною новиною щодо травми одного з провідних виконавців — нападника Усмана Дембеле, який через нерівність покриття газон отримав серйозне пошкодження, що в підсумку зумовило його заміну вже на 26 хвилині.

На наступний день після гри прес-служба Барселони опублікувала заяву, яка навряд чи потішить уболівальників команди.

"У Усмана Дембеле травма прямого м’яза лівого стегна. Він вибув на невизначений строк, і його готовність визначатиме перебіг процесу його відновлення", — ідеться в публікації від імені клубу.

Таким чином 25-річний француз ризикує пропустити, як мінімум, першу гру проти англійського Манчестер Юнайтед в попередньому раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА, а також надзвичайно важкий період матчів проти Бетіса, Севільї та Вільярреала в Ла Лізі.

У поточному сезоні на рахунку Дембеле 28 матчів, вісім голів та сім гольових передач.