До вашої уваги відео найкращих моментів і голу матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 28 січня о 17:15.
Коуто й Алонсо, Getty Images
28 січня 2023, 20:02
У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді мінімально переграла Жирону завдяки голу Педрі, який провів соту гру у футболці "блаугранас". Український гравець господарів Віктор Циганков провів гру на лаві запасних.
Відзначимо, що наразі "синьо-гранатові" перебувають на першій сходинці у таблиці, тоді як Жирона — дванадцята.
Відео голу та огляд матчу:
Жирона — Барселона — 0:1
Гол: Педрі, 61
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Хуанпе (Мартін, 81), Еспіноса, Гутьєррес — Ромеу — Еррера (Фернандес, 59), Алейш Гарсія — Коуту (Вілья, 70), Кастельянос (Стуані, 70), Рікельме (Рока, 81)
Барселона: Тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія, Алонсо (Альба, 46) — Гаві, Бускетс, де Йонг — Рафінья (Кесс'є, 88), Фаті (Бальде, 81), Дембеле (Педрі, 26)
Попередження: Кастельянос, Мартінес — Фаті, Педрі, Гаві.
Вилучення: Мічел (головний тренер Жирони, 90+4).