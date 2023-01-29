Іспанія

Каталонці уважно стежать за ситуацією Жоау.

Кар'єра Жоау Феліша в Ла Лізі призупинена, оскільки португалець перейшов в оренду в Челсі до кінця сезону. На тлі повідомлень про те, що його стосунки з головним тренером Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне розірвалися, Феліш хотів піти, і його призначенням була Прем’єр-ліга.

Його перехід розпочався найгіршим із можливих способів, оскільки він був вилучений у своєму дебюті проти Фулгема. Таким чином, він ще не грав за "синіх" з тих пір, оскільки він відбуває триматчеву дискваліфікацію. Незважаючи на його важкий старт, є багато сподівань, що Феліш досягне успіху в Челсі.

Однак він проведе в Англії лише наступні шість місяців, оскільки в його угоді про оренду немає пункту про викуп. Влітку він повернеться в Атлетіко, але може не залишитися в іспанській столиці, особливо якщо Сімеоне залишиться на чолі клубу.

Барселона буде шукати форварда влітку. Феліш є одним із гравців, який подобається керівництву команди, і Sport вважає, що перехід може бути організований до початку наступного сезону.

Фінансові проблеми Барселони можуть обмежити будь-яку угоду, але, оскільки Жорже Мендеш перебуває в процесі перемовин, існує ймовірність здійснення трансферу.