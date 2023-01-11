Англія

Оренда до кінця сезону.

Нападник Атлетіко Жоау Феліш приєднався до Челсі, повідомляється на офіційному сайті "синіх".

Португалець перейшов до команди Грема Поттера на правах оренди до кінця сезону. Фінансові деталі угоди не повідомляються.



Фото: офіційний сайт Челсі

Раніше повідомлялося, що перед орендою в Челсі Жоау поставить підпис під новим контрактом з "матрацниками", який буде розрахований до 2027 року.

Цього сезону Феліш провів 20 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.