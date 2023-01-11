Оренда до кінця сезону.
Жоау Феліш - гравець Челсі, офіційний сайт Челсі
11 січня 2023, 14:16
Нападник Атлетіко Жоау Феліш приєднався до Челсі, повідомляється на офіційному сайті "синіх".
Португалець перейшов до команди Грема Поттера на правах оренди до кінця сезону. Фінансові деталі угоди не повідомляються.
Фото: офіційний сайт Челсі
Раніше повідомлялося, що перед орендою в Челсі Жоау поставить підпис під новим контрактом з "матрацниками", який буде розрахований до 2027 року.
Цього сезону Феліш провів 20 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.